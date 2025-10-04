Menu Rechercher
Auxerre : les regrets de Francisco Sierralta après la défaite sur le fil contre Lens

Auxerre 1-2 Lens

Malgré un but égalisateur rageur, Francisco Sierralta n’a pas caché se frustration de la défaite de l’AJ Auxerre à la dernière minute, à domicile, contre le RC réduit à dix (1-2). Le défenseur chilien veut néanmoins s’appuyer sur la belle prestation collective pour avancer.

«C’est difficile. On a fait un bon match. On a lutté jusqu’au bout. Une faute de concentration, et on le paye malgré mon premier but. Cela me fait plaisir mais je voulais aider l’équipe. Il faut continuer comme ça, en jouant comme ça. Il y aura des moments de joie. C’est le football», a déclaré le défenseur chilien. Coup de massu sur les Auxerrois.

