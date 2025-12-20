Mercato Nice : Franck Haise ne sait pas pour Moffi et Boga

Ce vendredi, l’OGC Nice a de nouveau vécu une journée mouvementée. Le président Fabrice Bocquet a quitté son poste. Il a été remplacé par Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, qui auront pour but de stopper l’hémorragie et de remettre le club sur de bons rails. Peu avant cette annonce, Franck Haise était de passage face à la presse pour évoquer la réception de l’ASSE en Coupe de France. Il a notamment évoqué le mercato à venir.

«Ils (ses joueurs, ndlr) auront six jours de coupure et on reprendra. Je me projette évidemment. On sait qu’on doit améliorer l’effectif alors si je peux contribuer, à la demande de la direction sportive, à appeler des gens que je connais, que j’ai eu, ou que je n’ai pas eu, bien sûr que je suis là et que je travaille. La situation est assez difficile pour ne pas baisser la garde. Il y a un certain nombre d’éléments que je ne maîtrise pas. Terem et Jérémie ? Je ne sais pas. Les blessures des défenseurs ? Non plus. Clauss ? Il n’est pas venu me voir pour partir cet hiver.» Des questions auxquelles Haise et la direction vont devoir vite répondre.