L’OGC Nice annonce le départ de Fabrice Bocquet et le retour de Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen !

Mais que fait INEOS, se demande-t-on à Nice depuis des semaines ? Le propriétaire semblait avoir décidé de fermer les yeux sur une situation devenue dramatique en l’espace de deux mois à peine. Résultats en berne puis catastrophiques, joueurs agressés par des supporters, entraîneur qui veut partir avant de changer d’avis, et une direction aux abonnés absents, rien n’allait plus pour l’OGC Nice. Devenu la risée de l’Europe avec un parcours aussi cataclysmique qu’honteux en Ligue Europa (0 point après 6 journées), le club donnait l’impression de ne plus avoir de pilote, la faute également à une relation tendue entre les trois hommes forts censés incarner le renouveau niçois, le président Fabrice Bocquet, le directeur sportif Florian Maurice et l’entraîneur Franck Haise.

C’était à se demander lequel des trois jetterait son tablier en premier. Si Franck Haise a tenté sa chance, c’est finalement Fabrice Bocquet qui quitte le navire avant les autres. Le club azuréen a en effet publié un communiqué explicite, pour établir le nouvel organigramme du club, dont ne fait plus partie Bocquet. « L’OGC Nice et Fabrice Bocquet annoncent avoir décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Après trois ans et demi au poste de Directeur Général puis Président, Fabrice Bocquet quitte ses fonctions à compter de ce jour. Dans un esprit de responsabilité et de dialogue constructif, les deux parties ont estimé qu’il était opportun d’ouvrir un nouveau cycle pour permettre au Club de retrouver une dynamique conforme à ses objectifs », peut-on ainsi lire.

Un tandem d’anciens présidents à la manœuvre

L’élégance est de mise dans les phrases suivantes, entre remerciements et liste des quelques objectifs accomplis, mais c’est surtout l’identité de son successeur qui détonne. Pour mettre fin à la crise sportive mais aussi de gouvernance, l’actionnaire principal a décidé de rappeler les grognards. A savoir deux anciens présidents du club : Jean-Pierre Rivère, qui avait passé la main à Bocquet lors de la dernière intersaison, et Maurice Cohen, président de 2002 à 2009.

« Afin d’assurer la continuité et d’insuffler une nouvelle impulsion, l’OGC Nice annonce la nomination de deux anciens Présidents, profondément attachés au Club : Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, respectivement Président et Vice-Président délégué qui ont en effet décidé d’unir leurs forces pour servir l’Institution dans un moment complexe. Pleinement conscient de la situation complexe du Club, INEOS a ainsi mis en place les conditions d’un rebond collectif. Dans une conjoncture sportive délicate, le Club a fait le choix de rassembler toute son énergie autour d’un objectif unique : aider l’OGC Nice à traverser cette période et à retrouver une dynamique conforme à ses ambitions », lit-on dans le communiqué. En faisant appel à deux hommes déjà passés par le poste, INEOS confie le destin niçois à des dirigeants du cru, qui souffrent de la crise identitaire actuellement traversée. Cela suffira-t-il à renverser la vapeur ? Quelles seront les conséquences à court terme pour Florian Maurice et Franck Haise ? Les réponses arriveront rapidement.

Le communiqué complet de l’OGC Nice :

Sur le plan sportif, l’OGC Nice a enregistré des résultats de qualité lors des deux dernières saisons, avec des classements au-delà des attentes (5e en 2023-2024, 4e en 2024-2025), illustrant la solidité du projet collectif mené.

Au-delà du terrain, Fabrice Bocquet a joué un rôle clé dans la restructuration et l’organisation du fonctionnement interne du Club, ainsi que dans le pilotage financier de la structure en termes de gestion des coûts et de revenus liés aux transferts, contribuant à poser des bases durables pour l’avenir et la pérennité de l’OGC Nice. Fabrice Bocquet a également contribué à donner un nouvel élan au projet de formation de l’OGC Nice ce qui se traduit par un nombre accru de joueurs issus du Centre de Formation au sein de l’effectif pro.

Le Club tient à remercier Fabrice Bocquet pour son engagement durant son mandat.

