Eredivisie

Erik ten Hag vers un retour à l’Ajax ?

Par André Martins
Erik ten Hag sur le banc de Manchester United. @Maxppp

Après son passage express sur le banc du Bayer Leverkusen (1 victoire, 1 nul, 1 défaite), Erik ten Hag pourrait effectuer un retour surprenant à l’Ajax dès le mois de janvier. Selon De Telegraaf, l’entraîneur néerlandais serait ouvert à un come-back, alors que le club d’Amsterdam traverse une période compliquée sous les ordres de John Heitinga. Ce dernier, ancien adjoint d’Arne Slot à Liverpool, peine à convaincre, et les mauvais résultats s’enchaînent aussi bien en championnat qu’en Europe.

La pression sur Heitinga a atteint un nouveau sommet après la lourde défaite 4-0 contre l’OM en Ligue des Champions, égalant un record négatif pour l’Ajax. Si la direction ne prévoit pas de limogeage immédiat, la colère des supporters et les prestations décevantes poussent le club à réfléchir à une solution durable, Ten Hag apparaissant comme l’option idéale pour redresser la barre.

