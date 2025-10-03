Serie A : Sassuolo enfonce l’Hellas Verone

Pour le compte de la 6e journée de Serie A, Sassuolo se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Vérone pour poursuivre sa saison et enchaîner après le succès contre l’Udinese. Et malgré l’expulsion de Fabio Grosso dès la 34e minute de jeu, Sassuolo est parvenu à ouvrir le score en seconde période grâce à un penalty transformé en deux temps par Pinamonti (1-0, 71e).

La suite après cette publicité

Et après une action litigieuse dans la surface pour l’Hellas (89e), Sassuolo a bel et bien remporté la victoire et remonte provisoirement au 8e rang. En revanche, il y a urgence pour l’Hellas Verone, toujours privé de victoire après six journées et qui pourrait facilement se retrouver relégable à l’issue du week-end. Pour se relancer, la formation de Paolo Zanetti devra l’emporter à Pise après la trêve internationale.