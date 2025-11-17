Napoli : Antonio Conte ne répondait à personne…
Parti se ressourcer en vacances vers Turin pendant quelques jours, Antonio Conte fait son retour à Naples aujourd’hui pour l’entraînement prévu à 14h30. Agacé par la tournure des événements, le coach italien a quitté la ville, mais il n’a pas oublié pour autant de mijoter un programme d’entraînement XXL à ses ouailles durant cette trêve internationale. Ce qui en a agacé plus d’un.
Attendu à Castel Volturno pour la reprise ce lundi, Conte s’expliquera dans un premier temps avec son équipe. Les retrouvailles s’annoncent animées, d’autant qu’Il Mattino nous apprend que Conte a coupé les ponts avec tout le monde durant ses vacances. Le quotidien assure que tout le club a tenté de joindre son coach, mais ce dernier ne répondait à personne. Pas même à ses plus fidèles lieutenants. Le technicien de 56 ans avait visiblement un grand besoin de couper tout court avec le monde du football.
