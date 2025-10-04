Menu Rechercher
OM : Matt O’Riley veut croire au titre

Par Valentin Feuillette
Matt O'Riley en action avec l'OM. @Maxppp
Metz 0-3 Marseille

Large vainqueur de Metz (3-0), l’OM continue d’enchaîner les succès dans ce début de saison magistral Portés par un Matt O’Riley inspiré, auteur d’un but et d’une passe décisive, les Marseillais ont livré une nouvelle prestation aboutie, à l’image des dernières semaines. Solides défensivement et efficaces devant, ils ont dominé des Messins rapidement dépassés. De quoi renforcer la dynamique du groupe et solidifier la confiance avant une série de matchs importants.

«Ca fait du bien. On savait que ça n’allait pas être facile. On n’a pas bien commencé la saison. On a été concentrés mentalement aujourd’hui. Le titre ? C’est possible bien sûr. On ne pense pas aussi loin mais on y croit. On fait confiance à notre processus. On a un bon esprit d’équipe avec beaucoup de personnalités et de caractères», a-t-il déclaré sur beIN Sports. L’OM enchaîne encore avec la manière.

