OM : Igor Paixao très heureux de sa semaine

Auteur d’un doublé contre l’Ajax Amsterdam, en Ligue des Champions, la recrue estivale Igor Paixao (25 ans) a encore été décisive en ouvrant le score sur la pelouse du FC Metz, permettant aux Phocéens d’aller s’imposer pour prendre la tête du classement (3-0). Très heureux au micro de BeIN Sports, le Brésilien a raconté sa belle semaine.

«C’était très important de marquer contre l’Ajax Amsterdam, là, je marque aujourd’hui. J’ai aidé l’équipe. Maintenant, c’est la trêve internationale et je peux me reposer. Le coach nous a réglé après la première période pour jouer haut et presser. C’était dur d’aller gagner ici, mais on l’a fait. Chaque fois, j’essaie de donner de la joie aux gens, j’ai voulu célébrer en dansant avec Vaz», a-t-il expliqué.