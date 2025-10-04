Lamine Yamal méritait le Ballon d’Or selon Xavi

À l’occasion de la présentation officielle du ballon "Trionda" pour la Coupe du monde 2026 à New York, Xavi Hernández figurait parmi les légendes invitées pour l’événement, aux côtés de Cafu, Del Piero, Klinsmann et Zidane, tous anciens champions du monde. L’ancien entraîneur catalan a profité de sa présence aux États-Unis pour accorder un entretien au journal MARCA, notamment autour du phénomène Lamine Yamal, qu’il a lancé en professionnel au FC Barcelone.

Interrogé sur le jeune international espagnol, Xavi n’a pas caché sa fierté. «Je suis très fier de ce que fait Lamine et de lui avoir donné l’opportunité de débuter. J’ai vu qu’il était prêt malgré ses quinze ans. Il m’a semblé très sûr de lui, avec beaucoup de qualités. (…) Pour moi, c’est l’un des élus, et il peut marquer une époque dans le football mondial. Il n’a aucun complexe, aucune crainte», a-t-il salué avant d’ajouter sur le Ballon d’Or où l’Espagnol a fini 2e derrière Dembélé. «Cette fois, les titres collectifs ont pesé davantage. Pour moi, bien sûr qu’il le méritait. Vitinha aussi, Salah, Pedri, Raphinha… beaucoup le méritaient, mais au final, ce sont les trophées qui font la différence. Lamine le gagnera, j’en suis convaincu, mais ce sera quand son équipe remportera la Ligue des Champions ou une Coupe du monde.»