Eredivisie

Crystal Palace suit de près une pépite de l’AZ

Par André Martins
Kees Smit @Maxppp

Crystal Palace s’intéresse de près à Kees Smit, jeune pépite de l’AZ Alkmaar, rapporte le Daily Mail. À 19 ans, le milieu néerlandais est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, comparé à Frenkie de Jong et Kevin de Bruyne. Révélé en 2023 grâce à un but exceptionnel de 50 mètres contre le Barça en Youth League, il a brillé cet été lors de l’Euro U19, remporté par les Pays-Bas, en étant élu meilleur joueur et co-meilleur buteur du tournoi.

Suivi par des cadors comme le Real Madrid, le Barça, Chelsea ou encore Manchester United, Smit attire les convoitises. Crystal Palace espère toutefois séduire le joueur en lui offrant un projet sportif plus accessible, afin d’anticiper le possible départ d’Adam Wharton l’été prochain. L’AZ réclamerait environ 23 millions d’euros pour laisser partir son joyau, auteur de 12 apparitions cette saison en championnat et en Ligue Europa Conférence, pour un but et trois passes décisives.

