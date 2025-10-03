Real Madrid : Endrick est porté disparu

C’est qui le patron ? C’est Kylian Mbappé. Cette saison, le Français de 26 ans est plus que jamais la star du Real Madrid. Numéro 10 sur le dos, l’attaquant tricolore en est déjà à 14 buts et 1 passe décisive en 12 apparitions toutes compétitions confondues. Derrière lui, les autres doivent se contenter des miettes. Étincelant lors de la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis, durant laquelle il a marqué des buts et des points auprès de Xabi Alonso, Gonzalo Garcia (21 ans) a hérité du rôle de doublure de KM10. Les Merengues, qui ont étendu son bail jusqu’en 2030, avaient même hésité à lui confier le numéro 9. Mais finalement, il est revenu à Endrick.

Qu’importe, l’Espagnol est bien le remplaçant de Mbappé. Cette saison, il a été utilisé à 6 reprises toutes compétitions confondues, mais une seule fois en tant que titulaire (101 minutes de jeu). Si Golzalo n’a pas trouvé le chemin des filets, il a délivré une assist pour le moment. Derrière lui, on retrouve Endrick (19 ans). Le Brésilien a débuté la saison blessé (ischio-jambier). Il a travaillé tout l’été afin de se remettre en jambes. Bien que les dirigeants l’aient invités à s’en aller en prêt, il a refusé, bien décidé à s’imposer lors de sa deuxième année dans la capitale espagnole. Mais pour le moment, il n’en a pas l’occasion.

0 minute jouée pour le moment

Remis d’un souci à la cuisse, il est disponible depuis le 14 septembre. Présent dans les différents groupes convoqués par le staff pour les rencontres, il n’a pas eu une seule miette à se mettre sous la dent. En effet, il est resté scotché sur le banc lors des 4 matches auxquels il aurait pu prendre part. Remplaçant face à l’Espanyol Barcelone, Levante et l’Atlético de Madrid en Liga, il aurait pu avoir quelques minutes mardi à l’occasion de la rencontre face au Kairat Almaty en Ligue des Champions. Mais Xabi Alonso a offert des minutes de jeu à Gonzalo Garcia, qui a remplacé Mbappé après son hat-trick.

Pour Endrick (0 minute jouée cette saison), c’est un nouveau coup dur. Mais c’est aussi un message clair de la part du staff et du club. Récemment, la Cadena COPE a révélé que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent l’envoyer en prêt cet hiver. L’international auriverde, qui a la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, ne compte pas bouger pour le moment. Il reverra peut-être sa position si sa situation perdure. Au Brésil, où on suit son évolution de très près, son cas inquiète à quelques mois du Mondial.

Endrick est derrière Mbappé et Golzalo dans la hiérarchie

Lance! a écrit à son sujet : «après s’être remis de sa blessure, Endrick a fait son retour dans l’équipe du Real Madrid contre l’Espanyol le 20 septembre. Cependant, l’avant-centre n’a pas encore foulé le terrain après quatre matches sur le banc. En Ligue des champions, le Brésilien a vu Gonzalo García entrer en jeu face au Kairat et participer activement à l’action qui a abouti au but de Brahim Díaz, délivrant une passe décisive à son coéquipier. De ce fait, Endrick n’a toujours pas de perspective claire dans sa quête d’une place au Real Madrid.» En Espagne, son cas fait couler de l’encre. AS a parlé du Brésilien, qui est porté disparu pour le moment.«Le Brésilien est le seul joueur de champ disponible à n’avoir pas encore joué. L’attaquant travaille pour gagner du temps de jeu. Le Brésilien croit en son potentiel et a refusé de partir. L’attaquant s’efforce de convaincre Xabi Alonso et d’être prêt lorsque le manager lui offrira sa chance. Endrick espère qu’Alonso lui offrira davantage d’occasions de prouver son importance à Madrid.»

Marca estime que ce ne sera pas facile pour lui. «L’émergence de Gonzalo García lors de la Coupe du Monde des Clubs a hissé la compétition offensive à un niveau inattendu. Mbappé devenant la pièce maîtresse intouchable de l’attaque, chaque minute qui lui échappera sera celle que se disputeront Endrick et le jeune joueur. Une bataille silencieuse et inattendue… mais acharnée, où chaque détail comptera.» Pour le moment, Endrick est le grand perdant. Mais il peut encore changer la donne. En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso lui a d’ailleurs tendu la main à sa façon. « Ils (Endrick et Rodrygo, ndlr) sont prêts. Endrick est déjà en pleine forme et s’entraîne bien depuis des semaines. Il faut considérer le contexte du match : il a un but et une finition brutale. La concurrence est rude. Le moment viendra.» Endrick espère que ce moment arrivera vite…