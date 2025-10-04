Menu Rechercher
MLS

Inter Miami : Mascherano réagit à la polémique avec Lionel Messi

Par André Martins
1 min.
Javier Mascherano avec l'Inter Miami au Media Day 2025 de MLS @Maxppp

Face à la polémique, Javier Mascherano a tenu à clarifier sa discussion avec Lionel Messi lors de la défaite de l’Inter Miami face au Chicago Fire (3-5). Alors que certains y ont vu un accrochage, l’entraîneur argentin a expliqué qu’il s’agissait simplement d’un échange tactique sur le positionnement de l’équipe adverse. Il a notamment évoqué la difficulté de ses joueurs à trouver des espaces face au bloc bas mis en place par les visiteurs après leur deux premiers buts.

«Aucun problème avec Leo, on a dit qu’il m’engueulait, on raconte vraiment n’importe quoi», a-t-il clarifié avec le sourire en conférence de presse, avant de préciser : «on parlait simplement du bloc bas dans lequel s’était replié Chicago. Si vous regardez le match, après leurs deux premiers buts, ils ont formé un bloc très bas et il y avait très peu d’espaces entre les lignes. C’était un échange sur les espaces, car ils s’étaient très bien repliés et il était difficile de trouver des solutions dans l’entrejeu. C’est ce que je voyais, et c’est ce dont nous avons discuté ensuite dans le vestiaire».

Pub. le - MAJ le
