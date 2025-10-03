Menu Rechercher
Liga

Les vraies raisons du dîner organisé avec la mère de Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Un dîner avec Sheila Ebana, la mère du jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square, a rapidement suscité la polémique. L’événement payant, limité à 400 participants, proposait un repas de luxe, un DJ et la possibilité de rencontrer Sheila Ebana, transformant la proximité avec la famille d’une star en véritable expérience commerciale pour les fans. Les billets, allant de 150 à 800 euros selon les options, ont alimenté les critiques, certains accusant l’organisation de tirer profit de l’image du joueur…

Pourtant, l’ancien footballeur Benjamín Zarandona, qui a servi d’intermédiaire pour la société organisatrice, a clarifié la situation. Sur El Larguero, il a expliqué que Sheila Ebana n’organise rien et qu’elle se rend simplement à l’événement en tant qu’invitée. « C’est une société d’événementiel qui fixe les prix et organise le dîner. Elle est engagée et n’a rien à voir avec l’organisation », a insisté Zarandona. L’événement permet ainsi aux fans de rencontrer la mère de Lamine Yamal dans un cadre festif, mais sans que celle-ci n’en tire un quelconque profit direct. Voilà qui est plus clair.

