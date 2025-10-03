Ligue 2 : Pau enchaîne, Le Mans accroche Troyes, Boulogne sort de la zone rouge

Ce vendredi, le traditionnel multiplex de Ligue 2 avait lieu à 20h. Ayant la possibilité de conserver son trône de leader, Troyes ne devait pas perdre sur la pelouse du Mans. Et face à un promu accrocheur, la donne a été plus compliquée que prévu. Concédant l’ouverture du score de William Harhouz à l’heure de jeu (1-0, 61e), l’ESTAC a pu compter sur son serial buteur Tawfik Bentayeb pour égaliser et prendre l’avantage (73e, 75e). Finalement, les Aubois ont été rattrapés dans le temps additionnel sur un but de Lucas Calodat (2-2, 90+1e) qui permet au Mans d’accrocher un point précieux et mérité. Troyes reste leader mais voit Pau revenir à hauteur. A domicile, les Palois n’ont eu aucune difficulté à disposer de Clermont (3-1).

La suite après cette publicité

Alors que l’attaquant marocain Omar Sadik a inscrit son deuxième but de la saison pour ouvrir le score, Giovani Versini a inscrit un doublé (22e, 32e) pour permettre à Pau de prendre le large. Clermont a sauvé son honneur en fin de match avec la réduction de l’écart de Bamba (81e). Pau est deuxième et compte le même nombre de points que le leader Troyes avec ce quatrième succès de rang. A 9 contre 11, Nancy est allé chercher un nul précieux à Guingamp et aurait même pu l’emporter sans l’égalisation bretonne signée Mafouta en fin de match (85e). En déplacement à Amiens, Boulogne s’est imposé grâce à Adrien Pinot et sort de la zone rouge. Match nul et vierge entre Annecy et Laval. Même spectacle morose entre Bastia et Dunkerque.

Les résultats de 20h :

Pau 3-1 Clermont : Sadik (12e), Versini (22e, 32e) / Bamba (81e)

Le Mans 2-2 Troyes : Harhouz (61e), Calodat (90+2e) / Bentayeb (73e, 75e)

Annecy 0-0 Laval

Guingamp 2-2 Nancy : Gomis (60e), Mafouta (85e) / Ouotro (53e), Fdaouch (78e)

Bastia 0-0 Dunkerque

Amiens 0-1 Boulogne : Pinot (49e)