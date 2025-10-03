Bundesliga : Cologne s’impose à Hoffenheim

Cologne se relance enfin. Après trois matches sans gagner, dont deux défaites de suite, les Geißböcke se déplaçaient sur la pelouse d’Hoffenheim en ouverture de la 6e journée de Bundesliga. Bien lancé par l’ouverture du score grâce à El Mala (1-0, 16e), Cologne prenait l’avantage et était sauvé par le VAR et évitait un penalty avant la pause (42e).

Après la mi-temps, Hoffenheim n’a pas réussi à inquiéter la défense adverse et obligeait son public à assister à sa troisième défaite de la saison. 10e, les Bleu et Blanc devront se relancer sur la pelouse de Sankt. Pauli lors de la prochaine journée. Cologne passe provisoirement au quatrième rang avant d’affronter Augsbourg.