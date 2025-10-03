Emmanuel Rivière retourne jouer avec son club d’enfance en Régional 1

Ancien grand espoir du football français, Emmanuel Rivière n’a pas eu la carrière attendue. Après avoir fait toutes les équipes de jeunes avec la France et après des débuts assez remarquables avec l’AS Saint-Etienne, l’attaquant polyvalent s’était ensuite illustré à Toulouse puis à Monaco. Ayant connu plusieurs expériences en Ligue 1, en Premier League, en Liga et même en Serie A, l’international martiniquais (5 matches, 3 buts) était sans club depuis la fin de son aventure au SS Teramo Calcio en 2022.

Désormais loin du football professionnel, Emmanuel Rivière a décidé de retrouver son tout premier club ces derniers jours. En effet, selon plusieurs sources régionales, l’attaquant de 35 ans a décidé de retourner avec l’Espoir de Sainte-Luce, pensionnaire de Régional 1 dans le district de Martinique. Un choix du cœur qui a ravi le club amateur, qui va lutter pour son maintien cette saison en R1 et qui se réjouit forcément de ce renfort de poids.