Un ancien gardien de Nancy et Sochaux accusé de viol aggravé

Baptise Valette (33 ans), ancien gardien passé par Nancy, Nîmes et Sochaux notamment est accusé de viol aggravé sur une jeune femme de 18 ans au moment des faits et pour lequel il va comparaître devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle. Comme le rapporte l’Est-Républicain, le procès doit se tenir du 1er au 3 décembre prochain à Nancy. Le joueur, qui évolue maintenant à Grasse en National 2, risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

Il devra répondre du chef d’accusation de « viol par personne en état d’ivresse manifeste » pour des faits présumés qui remontent à décembre 2019. Alcoolisé à la sortie d’une boîte de nuit du centre-ville de Nancy, le gardien aurait imposé plusieurs pénétrations vaginales et anales à sa victime, malgré ses multiples refus. Il n’a jamais nié un rapport sexuel qu’il estime être «consenti».