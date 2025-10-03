PSG : Ousmane Dembélé s’est fixé une date de retour

Blessé à l’ischio-jambier depuis le 5 septembre lors de Ukraine-France, Ousmane Dembélé s’est tenu loin de la polémique entre son club et sa sélection. Depuis, il a remporté le Ballon d’Or et est parti au Qatar dans le fameux centre d’Aspetar pour se soigner et poursuivre sa rééducation. L’attaquant enchaîne les soins avec son équipe habituelle.

Il effectue aussi un check-point plus global de son état physique et médical afin d’être disponible à la compétition après la trêve internationale. D’après L’Equipe, l’attaquant a fixé le cap sur le 17 octobre prochain et la réception de Strasbourg. Fae à l’avancée de sa réathlétisation, il estime être en capacité d’intégrer le groupe de Luis Enrique à cette occasion. Il sera d’ailleurs de retour à Paris dès lundi prochain.