Le match de la dernière chance pour Amorim, le malaise entre Tuchel et Bellingham prend de l’ampleur

Les dernières heures de Ruben Amorim ?

En Angleterre la Une du Daily Star “Une fois de plus” fait référence au match de la dernière chance ce soir pour Ruben Amorim. Si l’entraineur portugais ne s’impose pas face à Sunderland, il pourrait perdre son poste. “Je ne suis pas naif” a lâché l’entraineur des Red Devils, conscient que s’il n’arrive pas à gagner, il ne pourra garder son rôle longtemps. Amorim a aussi taclé les anciennes légendes d’Old Trafford qui critiquent son système et influencent l’état d’esprit des joueurs. «C’est mon combat avec les joueurs. Je ne veux pas changer de système. Ils doivent croire en ce que je fais. Je comprends ce que je fais et je connais mes joueurs. Je n’ai jamais demandé à des légendes de me dire quoi changer ou de critiquer au lieu d’encourager».

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel s’exprime sur le cas Bellingham

Toujours en Angleterre, le malaise entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham grandit. L’Allemand a décidé de ne pas convoquer Jude Bellingham pour les deux matches de l’Angleterre en octobre, et a déclaré que le milieu n’était pas indispensable. Pire encore pour Bellingham, Tuchel a déclaré que son équipe était capable de gagner la Coupe du monde sans lui.

La Super League veut une nouvelle formule

La Super League a fait une nouvelle proposition à l’UEFA ! L’UEFA et A22, l’entreprise qui représente la Super League, et les représentants du FC Barcelone et du Real Madrid ont mené des négociations en toute confidentialité durant les derniers mois pour discuter d’une nouvelle formule pour la compétition. Dans le nouveau format proposé à l’UEFA, relayé par Mundo Deportivo, la Super League propose une version améliorée de la Ligue des champions. Elle consiste à séparer les 36 clubs de l’actuelle Ligue des champions en deux groupes qui se retrouveront en phase à élimination directe. Le groupe 1 serait composé des 18 clubs les mieux classés au coefficient UEFA, dans lequel les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9ème à la 18ème doivent quant à elles disputer un barrage contre les meilleures équipes du Groupe 2. Celui-ci réunirait les 18 autres clubs qualifiés. Mais même en terminant en tête, aucune équipe ne peut accéder directement aux huitièmes. Pour continuer la compétition, elles doivent remporter un barrage face à une équipe moins bien classée du Groupe 1, comme c’est le cas actuellement. Un format qui favoriserait les plus grosses équipes tout en permettant à toutes les équipes engagées de remporter la compétition.