Ligue des Champions

Hansi Flick fait une grande promesse au Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Lors du dîner de l’Oktoberfest organisé à la Casa SEAT ce jeudi, Hansi Flick a tenu à rassurer les supporters du FC Barcelone après la défaite face au PSG. L’entraîneur allemand, invité d’honneur de l’événement, a rappelé combien la Ligue des Champions était l’objectif numéro un du club cette saison. « Mon jour le plus spécial avec le Bayern Munich a été notre victoire en Ligue des champions, c’était spectaculaire. Tout le monde à Barcelone le souhaite, et nous nous battrons pour y parvenir. Ce ne sera pas facile, mais je vous le promets, nous nous battrons », a lancé Flick, provoquant la plus grande ovation de la soirée selon Sport.

Déterminé à redonner au Barça son statut européen, le technicien a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour franchir un cap. « Nous donnerons tout ce que nous pouvons, et si cela arrive, je serai très heureux », a-t-il ajouté, évoquant le souvenir de la parade en bus dans les rues de Barcelone comme une motivation supplémentaire. Malgré les critiques récentes, Flick continue d’afficher sa confiance et son ambition : replacer le Barça au sommet de l’Europe grâce à cette C1 qui reste le grand rêve du club et de ses supporters. La dernière coupe aux grandes oreilles du Barça c’était en 2015, avec un certain Lionel Messi.

Pub. le - MAJ le
