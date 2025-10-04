Hansi Flick fait une grande promesse au Barça
Lors du dîner de l’Oktoberfest organisé à la Casa SEAT ce jeudi, Hansi Flick a tenu à rassurer les supporters du FC Barcelone après la défaite face au PSG. L’entraîneur allemand, invité d’honneur de l’événement, a rappelé combien la Ligue des Champions était l’objectif numéro un du club cette saison. « Mon jour le plus spécial avec le Bayern Munich a été notre victoire en Ligue des champions, c’était spectaculaire. Tout le monde à Barcelone le souhaite, et nous nous battrons pour y parvenir. Ce ne sera pas facile, mais je vous le promets, nous nous battrons », a lancé Flick, provoquant la plus grande ovation de la soirée selon Sport.
Déterminé à redonner au Barça son statut européen, le technicien a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour franchir un cap. « Nous donnerons tout ce que nous pouvons, et si cela arrive, je serai très heureux », a-t-il ajouté, évoquant le souvenir de la parade en bus dans les rues de Barcelone comme une motivation supplémentaire. Malgré les critiques récentes, Flick continue d’afficher sa confiance et son ambition : replacer le Barça au sommet de l’Europe grâce à cette C1 qui reste le grand rêve du club et de ses supporters. La dernière coupe aux grandes oreilles du Barça c’était en 2015, avec un certain Lionel Messi.
