PL : Tottenham remet le contact grâce à Tel et Kudus

Après le succès de Bournemouth sur Fulham (3-1) en ouverture hier soir, la 7e journée de la Premier League se poursuivait ce samedi avec le déplacement de Tottenham à Leeds. Bien en place en début de rencontre malgré une pluie battante, le club de Londres était raidement récompensé par Mathys Tel (0-1, 23e), auteur de son premier but de la saison pour sa seconde titularisation. Cette joie fut de courte durée pour les Spurs puisque Okafor égalisait dès la 34e minute (1-1), plus prompt à reprendre suite à l’arrêt de Vicario sur Aaronson.

L’après-midi aurait pu être fabuleuse pour Tel. Au lieu de cela, le Français de 20 ans a vu Barlow dévier sa tête sur la barre (45e+2), avant de céder sa place à un quart d’heure de la fin en grimaçant, touché à un genou visiblement. Entre temps, les Spurs avaient repris commande de la rencontre grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de Mohammed Kudus d’une frappé déviée à l’entrée de la surface (1-2, 57e). La fin de match fut plus compliquée à tenir mais Tottenham repart bien avec les trois points, mettant fin à une série de deux nuls consécutifs. Les hommes de Thomas Franck prennent la 2e place à une longueur de Liverpool, qui joue ce soir à Chelsea.