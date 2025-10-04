Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

PL : Tottenham remet le contact grâce à Tel et Kudus

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathys Tel, buteur avec Tottenham @Maxppp
Leeds 1-2 Tottenham

Après le succès de Bournemouth sur Fulham (3-1) en ouverture hier soir, la 7e journée de la Premier League se poursuivait ce samedi avec le déplacement de Tottenham à Leeds. Bien en place en début de rencontre malgré une pluie battante, le club de Londres était raidement récompensé par Mathys Tel (0-1, 23e), auteur de son premier but de la saison pour sa seconde titularisation. Cette joie fut de courte durée pour les Spurs puisque Okafor égalisait dès la 34e minute (1-1), plus prompt à reprendre suite à l’arrêt de Vicario sur Aaronson.

La suite après cette publicité

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 16 7 +10 5 1 1 13 3
2 Logo Liverpool Liverpool 15 6 +5 5 0 1 12 7
3 Logo Tottenham Tottenham 14 7 +8 4 2 1 13 5
4 Logo Bournemouth Bournemouth 14 7 +3 4 2 1 11 8
5 Logo Crystal Palace Crystal Palace 12 6 +5 3 3 0 8 3
Voir le classement complet

L’après-midi aurait pu être fabuleuse pour Tel. Au lieu de cela, le Français de 20 ans a vu Barlow dévier sa tête sur la barre (45e+2), avant de céder sa place à un quart d’heure de la fin en grimaçant, touché à un genou visiblement. Entre temps, les Spurs avaient repris commande de la rencontre grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de Mohammed Kudus d’une frappé déviée à l’entrée de la surface (1-2, 57e). La fin de match fut plus compliquée à tenir mais Tottenham repart bien avec les trois points, mettant fin à une série de deux nuls consécutifs. Les hommes de Thomas Franck prennent la 2e place à une longueur de Liverpool, qui joue ce soir à Chelsea.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Leeds
Tottenham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds
Tottenham Logo Tottenham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier