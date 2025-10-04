Liga : Levante s’impose à Oviedo

Dans le cadre de la 8e journée de Liga, Levante s’est imposé (2-0) sur la pelouse d’Oviedo. Idéalement lancés après une réalisation de Carlos Alvarez (30e), les visiteurs ont fait le break au retour des vestiaires.

Buteur à l’aube du dernier quart d’heure (72e), Karl Etta Eyong permettait ainsi aux siens d’empocher les trois points. Avec cette victoire (2-0), Levante pointe au 12e rang. Oviedo est 15e.