OM : le nouveau record de précocité de Robinio Vaz

Préféré à Amine Gouiri pour débuter la rencontre face au FC Metz, ce samedi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Robinio Vaz va, dans le même temps, devenir le troisième plus jeune titulaire de Marseille en Ligue 1 depuis 2010.

Agé de 18 ans et 229 jours, il est devancé par Boubacar Kamara (18 ans et 128 jours vs Dijon en mars 2018) et Emran Soglo (18 ans et 38 jours vs Metz en août 2023).