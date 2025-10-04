Menu Rechercher
PL : Manchester United respire enfin, Arsenal enchaîne contre West Ham

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rúben Amorim @Maxppp
terminé - 16:00 Man United 2 Sunderland 0
terminé - 16:00 Arsenal 2 West Ham 0

Arsenal a confirmé sa bonne forme en s’imposant (2-0) face à West Ham lors de la 7ème journée de Premier League. Les Gunners ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Declan Rice, auteur d’un but symbolique contre son ancien club. En seconde période, Bukayo Saka a doublé la mise à la 67e minute, assurant une victoire maîtrisée pour les hommes de Mikel Arteta, solides et dominateurs tout au long de la rencontre.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Sunderland Sunderland 11 7 +1 3 2 2 7 6
9 Logo Man United Man United 10 7 -2 3 1 3 9 11

Dans l’autre affiche simultanée, Manchester United a également décroché un succès (2-0) face à Sunderland dans cette même journée. Mason Mount a rapidement mis les Red Devils sur orbite avec un but dès la 7e minute, avant que Benjamin Šeško ne fasse le break à la demi-heure de jeu. Les Mancuniens ont ensuite géré leur avance avec sérieux, s’offrant une victoire convaincante devant leur public. Voilà de quoi respirer pour des Red Devils de Ruben Amorim, en proie à une crise interne.

Pub. le - MAJ le
