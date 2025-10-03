Les débuts magiques de Sunderland et Wilson Isidor en Premier League

Le défi s’annonce immense pour Sunderland. De retour en Premier League pour la première fois depuis la saison 2016/2017, le club du Tyne and Wear veut faire mieux que les derniers promus. En effet, que ce soit Luton Town, Burnley et Sheffield United en 2023/2024 puis Leicester, Ipswich Town et Southampton en 2024/2025, ils auront fait directement l’ascenseur. Après un mercato ambitieux, Sunderland a mis les moyens pour conjurer le mauvais sort avec 187,9 millions d’euros déboursés et des arrivées intéressantes comme Habib Diarra (Strasbourg), Simon Adingra (Brighton), Enzo Le Fée (AS Roma), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Chemsdine Talbi (FC Bruges), Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain), Omar Alderete (Getafe), Robin Roefs (NEC Nimègue), Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam), Reinildo (Atlético), Arthur Masuaku (Besiktas) ou encore Lutsharel Geertruida (RB Leipzig).

Et l’ancien coach de Lorient, le Français Régis Le Bris a réussi pour le moment à constituer une formation cohérente. Cinquièmes de Premier League, les Black Cats ont remporté déjà trois matches contre West Ham (3-0), Brentford (2-1) et Nottingham Forest (1-0). Devant affronter Manchester United ce samedi, Sunderland aura l’occasion de continuer sa moisson de points en vue du maintien. Et parmi les joueurs phares de ce début de saison, un Français se distingue offensivement, il s’agit de Wilson Isidor. L’attaquant français de 25 ans est un visage connu de notre championnat de France puisqu’il a été formé à Rennes avant de débuter en professionnel avec l’AS Monaco (12 matches) où il aura été prêté avec peu de réussite à Laval (14 matches, 1 but et 1 passe décisive), mais plus de réussite au FC Borgo (16 buts et 1 passe décisive en 30 matches). Derrière, il a fait le choix d’aller en Russie au Lokomotiv Moscou (42 matches, 19 buts et 7 passes décisives). Une expérience intéressante qui l’a amené à rejoindre ensuite le Zenit en septembre 2023. Resté une saison où il aura marqué 4 buts en 26 apparitions, il aura réalisé le triplé Championnat, Coupe et Supercoupe avant de rejoindre Sunderland.

Wilson Isidor comme un poisson dans l’eau avec Régis Le Bris et Sunderland

Prêté avec option d’achat à l’été 2024 au sein du club de Championship sous l’impulsion du nouveau coach Régis Le Bris, il sera définitivement signé à l’hiver contre 6 millions d’euros. Il faut dire, que sa saison a été intéressante. L’avant-centre né à Rennes aura ainsi disputé 46 matches pour 13 buts et 2 passes décisives. En confiance avec celui qu’il avait côtoyé au centre de formation breton et avait essayé de le faire venir à Lorient, Wilson Isidor a été l’un des artisans de la promotion des Black Cats. «Bien sûr qu’on peut se maintenir, et on va le faire. Quand j’ai signé ici, j’ai dit à tout le monde qu’on allait monter en Premier League. Donc ce n’est pas une surprise. Mais je suis très fier d’y être arrivé, (…) bien sûr que c’était un des plus grands accomplissements de ma vie», confiait-il au podcast Football Daily sur la BBC. De là à l’imaginer réussir en Premier League ? Un pas que le joueur de 25 ans devait franchir …

Surtout qu’il n’était pas programmé pour être titulaire cette saison. Remplaçant derrière Eliezer Mayenda lors des trois premiers matches, il a marqué deux fois en tant que joker contre West Ham (3-0) et Brentford (2-1). Un statut de super sub valorisé par Marco Gabbiadini, ancien joueur de Sunderland : «il y en a en fait pas mal en Premier League en ce moment. Quand Isidor est arrivé au club pour la première fois, il avait besoin d’améliorer sa condition physique et sa force, mais il l’a fait.» Devenu titulaire sur les trois derniers matches des Black Cats en Premier League, il a marqué face à Aston Villa (1-1). Avec trois buts inscrits, il est le meilleur buteur français de Premier League avec Hugo Ekitiké. Il s’est d’ailleurs offert un petit record.

A chaque fois buteur au Stadium of Light, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer lors de chacun des trois premiers matchs à domicile de la saison d’une équipe nouvellement promue. Un sacré tour de force pour celui qui a porté le maillot de la France des U17 aux U20. «Ici, ça se passe très bien pour moi, je suis très content de ma situation. J’étais 2e voire 3e dans la hiérarchie des attaquants au départ, mais je n’ai pas perdu ma détermination. Il faut que je montre que je mérite ma place», a-t-il récemment confié au Parisien. Il a aussi reçu les louanges de son ancien coach à Monaco et joueur préféré Thierry Henry : «c’était une magnifique surprise ! Il m’a écrit sur Instagram pour me féliciter, il m’a dit qu’il fallait continuer et qu’il avait beaucoup aimé ma célébration au poteau de corner. C’était une manière de lui rendre hommage. Célébrer son premier but en Premier League comme son joueur préféré, il n’y a rien de plus beau.» Wilson Isidor vit un rêve éveillé à Sunderland en ce début de saison. Une bonne nouvelle pour les Black Cats dans leur mission maintien.