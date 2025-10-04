Menu Rechercher
Arsenal : nouvelle tuile pour Martin Odegaard

Décidément, ce début de saison est plus compliqué que prévu pour Martin Odegaard. Maître à jouer d’Arsenal, le milieu norvégien est sujet à de nombreuses blessures lors des dernières semaines. Touché à l’épaule après être mal retombé lors de la rencontre face à Nottingham Forest en septembre, l’ancien du Real Madrid a encore subi une désillusion ce samedi.

A domicile face à West Ham, le numéro 8 des Gunners s’est plaint du genou aux alentours de la 20e minute de jeu. Décidant de continuer à jouer, il a finalement su qu’il ne pourrait pas continuer et a préféré céder sa place à Martin Zubimendi. Un coup dur pour Arsenal et la Norvège avant un rassemblement important pour les Scandinaves dans la quête d’une qualification à la prochaine Coupe du monde.

