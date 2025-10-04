Menu Rechercher
Liga : Girona remporte son premier match contre Valence

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les joueurs de Girona @Maxppp
Girona 2-1 Valence

En grande difficulté cette saison, Girona recevait Valence ce samedi en pleine après-midi. En proie au doute après avoir été renversé par Oviedo en milieu de semaine, le club che se déplaçait sans certitude en Catalogne. Et forcément, cela n’a pas pardonné face à des Catalans déterminés à l’idée de remporter leur premier match de la saison ce samedi.

En ce sens, Vladyslav Vanat a ouvert le score à la 18e minute de jeu pour les locaux (1-0). Malgré l’égalisation du jeune Diego Lopez pour Valence (1-1, 57e), Girona n’a pas paniqué et a repris les devants grâce à Arnau Martinez (2-1, 63e). Même avec le carton rouge infligé à Ivan Martin (80e), Girona n’a pas lâché et est allé chercher son premier succès de la saison. De son côté, Valence s’enfonce à la 14e place au classement.

Pub. le - MAJ le
