BL : Dortmund et Leipzig dos à dos, le Bayer Leverkusen enchaîne

La sixième journée de Bundesliga offrait un multiplex animé avec un choc entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. Avec l’occasion de passer provisoirement devant le Bayern Munich, Leipzig ouvrait rapidement le score grâce à Baumgartner (1-0, 7e), avant que le BVB n’égalise grâce à Couto (1-1, 23e). Le score ne bougera plus après la pause et les deux formations manquent l’occasion de passer en tête, notamment pour les Marsupiaux, qui se déplacent en Bavière pour le Klassiker après la trêve internationale.

Juste en-dessous au classement, le Bayer Leverkusen poursuit sa remontée et s’est imposé grâce à des buts de Poku (1-0, 33e) et Kofane en seconde période (2-0, 49e). Leverkusen est 4e et affiche un bien meilleur visage. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Werder Brême s’est relancé contre Sankt. Pauli grâce à Mbangula (1-0, 3e) et revient à égalité de points de son adversaire du jour. Enfin, Augbsourg a remporté sa deuxième victoire de la saison en battant Wolfsbourg 3-1 et sort de la zone rouge avec une 13e place obtenue, soit un rang de plus que Wolfbourg.