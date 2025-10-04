Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Dortmund et Leipzig dos à dos, le Bayer Leverkusen enchaîne

Par Samuel Zemour
1 min.
BV Borussia 09 Dortmund @Maxppp

La sixième journée de Bundesliga offrait un multiplex animé avec un choc entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. Avec l’occasion de passer provisoirement devant le Bayern Munich, Leipzig ouvrait rapidement le score grâce à Baumgartner (1-0, 7e), avant que le BVB n’égalise grâce à Couto (1-1, 23e). Le score ne bougera plus après la pause et les deux formations manquent l’occasion de passer en tête, notamment pour les Marsupiaux, qui se déplacent en Bavière pour le Klassiker après la trêve internationale.

La suite après cette publicité

Juste en-dessous au classement, le Bayer Leverkusen poursuit sa remontée et s’est imposé grâce à des buts de Poku (1-0, 33e) et Kofane en seconde période (2-0, 49e). Leverkusen est 4e et affiche un bien meilleur visage. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Werder Brême s’est relancé contre Sankt. Pauli grâce à Mbangula (1-0, 3e) et revient à égalité de points de son adversaire du jour. Enfin, Augbsourg a remporté sa deuxième victoire de la saison en battant Wolfsbourg 3-1 et sort de la zone rouge avec une 13e place obtenue, soit un rang de plus que Wolfbourg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund
Leipzig
Leverkusen

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Leipzig Logo RB Leipzig
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier