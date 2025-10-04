Metz-OM : la rencontre interrompue à cause d’échauffourées en tribunes

Le match entre Metz et l’Olympique de Marseille a été interrompu à la 80e minute alors que le score était de 0-3 en faveur des Marseillais. L’arbitre Clément Turpin a décidé de ne pas faire reprendre le jeu en raison de tensions dans les tribunes. Des mouvements ont été observés parmi les supporters messins, poussant Stéphane Le Mignan et certains joueurs à tenter de calmer la situation.

Du côté marseillais, plusieurs joueurs ainsi que Roberto De Zerbi se sont également rapprochés des tribunes pour comprendre ce qu’il se passait. L’ambiance s’est tendue sans que la cause précise de l’incident soit immédiatement identifiée. Le match restait suspendu dans l’attente d’un retour au calme et d’une décision des officiels.