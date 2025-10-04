FC Metz - OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Metz ce samedi à 17h à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après une belle victoire européenne contre l’Ajax cette semaine (4-0), les hommes de Roberto De Zerbi vont tenter d’enchaîner un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues pour garder leur rythme et leur confiance avant la trêve.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec Vaz en pointe, épaulé par Greenwood, O’Riley et Igor Paixão. Très bon contre l’Ajax, Vermeeren reste sur le banc au profit d’Hojbjerg, Gomes et O’Riley. Du côté de Metz, Sabaly et Diallo sont titulaires en attaque.

Les compositions officielles :

Metz : Fischer – Kouao, Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré – Traoré, Deminguet, Hein – Sabaly, Diallo.

Marseille : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Gomes, Højbjerg, O’Riley – Greenwood, Vaz, Paixão.