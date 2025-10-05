Real Madrid : la grosse sortie de Rafael Nadal sur Kylian Mbappé

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal a assisté au match entre les Merengues et Villarreal depuis les tribunes du stade Santiago-Bernabéu. Après la victoire madrilène (3-1), l’ancien champion de tennis n’a pas manqué de réagir à la performance de l’équipe et aux choix de Xabi Alonso, tout en exprimant son admiration pour Kylian Mbappé, buteur ce soir-là.

La suite après cette publicité

«Quand Kylian a été recruté, on savait très bien qui on engageait. On a fait venir Mbappé en pensant qu’on signait le meilleur joueur du monde, et il est en train de prouver en ce début de saison que ce n’était pas une erreur de le croire. Il va se battre pour être le meilleur joueur du monde, entouré d’une grande équipe. Personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de voir Kylian réussir comme il le fait. Je sais à quel point cela comptait pour lui aussi», a déclaré Rafael Nadal sur Real Madrid TV. Cette saison, l’ancien du PSG compte déjà 14 buts et 2 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues.