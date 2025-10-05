Le conseil d’une légende du Real Madrid à Endrick

Arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, Endrick traverse décidément une période difficile. Blessé avant le Mondial des Clubs, l’attaquant brésilien a disparu des radars pendant plusieurs semaines. Depuis son retour, il a été convoqué à cinq reprises par Xabi Alonso, sans pour autant jouer une seule minute. Pendant ce temps, d’autres jeunes comme Gonzalo García ont eu plus d’opportunités et Endrick ne semble pas faire partie des plans immédiats de l’entraîneur.

Une situation qui a poussé Guti, légende de la Maison Blanche, à se montrer franc. «Le fait qu’il n’ait aucune opportunité, même pas pour s’échauffer, et que dans les dernières minutes Xabi préfère faire entrer Gonzalo… Cela montre la hiérarchie actuelle à ses yeux», a déclaré l’ancien madrilène avant d’estimer qu’un déclic reste possible et de conseiller Endrick. «Est-ce qu’il peut être décisif ? On ne sait jamais. Il y a toujours des blessures, des moments où l’entraîneur peut miser sur toi, tu marques et tu entres dans la dynamique. Si d’ici décembre, il n’a toujours pas eu sa chance, le mieux pour lui serait de partir en prêt pour continuer à progresser. Pour un jeune joueur, comme on l’a souvent dit avec Arda Güler, l’essentiel, ce sont les minutes.» Selon ElDesmarque, le Real Madrid envisagerait un prêt en janvier, mais le joueur et son entourage souhaitent encore s’imposer à Madrid.