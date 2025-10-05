Antony règle ses comptes avec Manchester United

Définitivement transféré au Real Betis cet été, Antony revit après une expérience plus que douloureuse du côté de Manchester United. Arrivé du côté d’Old Trafford contre un chèque de 100 millions d’euros, le Brésilien a finalement globalement déçu, sans jamais répondre aux attentes des fans. Ce samedi, dans un entretien accordé à Sport, le joueur de 25 ans est revenu sur son aventure à Manchester. L’occasion pour lui de dézinguer son ancien club… «Je ne suis pas le genre de personne qui aime susciter la controverse, qui pointe du doigt les gens. En fait, je ne citerai aucun nom dans cette interview, mais je pense qu’on m’a manqué de respect à Manchester, même un peu d’impolitesse. Ils ne m’ont même pas salué».

Et d’ajouter : «maintenant, je n’y accorde plus d’importance parce que je suis là où je veux être, au Betis. Je vis à Séville et c’est la chose la plus importante pour moi. J’accepte ma faute, mais je pense que les choses extrasportives m’ont beaucoup affecté dans ma performance. Je connais mon potentiel, ma qualité, j’insiste, j’assume ma responsabilité de ne pas avoir joué comme je le devrais, mais j’essaie toujours de voir les choses positives et ce processus, ce temps à United, était nécessaire pour me retrouver».