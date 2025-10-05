Menu Rechercher
PSG : le coup franc merveilleux de Nuno Mendes à Lille

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Alors que le score était sans vierge sans beaucoup d’occasions, le tournant du match est survenu à la 64e minute. Lille venait de concéder un coup franc plein axe à 30 mètres de ses buts, suite à une faute d’Ayyoub Bouaddi sur Achraf Hakimi. Nuno Mendes s’est alors préparé pour exécuter la frappe.

L1+
🥵 Cela se passe de commentaires : 𝗪𝗛𝗔𝗢𝗨𝗛 quel but de Nuno Mendes !

#LOSCPSG
Le latéral gauche a enroulé le ballon avec une précision chirurgicale, envoyant un missile qui a filé dans la lucarne droite de Berke Özer, laissant le portier lillois impuissant. Ce bijou a permis au PSG de prendre l’avantage et de concrétiser sa domination progressive dans la seconde période.

Ligue 1
PSG
Nuno Mendes

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nuno Mendes Nuno Mendes
