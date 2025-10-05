Ligue 1 : Ethan Mbappé sauve le LOSC face au PSG
Le LOSC et le PSG s’affrontaient ce dimanche pour la 7e journée de Ligue 1 dans un stade Pierre-Mauroy vibrant, avec un match qui a tenu toutes ses promesses malgré une entame poussive. Les Dogues se sont présentés dans un 4-3-3 classique, avec Berke Özer dans les cages, Olivier Giroud en pointe et Matias Fernandez-Pardo et Hákon Haraldsson en soutien. De leur côté, les Parisiens, fraîchement victorieux des Barcelonais et comptant 8 forfaits, se sont organisés en 3-4-3, avec Lucas Chevalier dans les buts et un trio offensif composé de Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Dès le coup d’envoi, les deux équipes se sont livrées à une bataille tactique, se neutralisant en première mi-temps. Lille a créé les premières occasions franches. À la 15e minute, Fernandez-Pardo a transmis à Benjamin André sur la gauche, qui a trouvé Hákon Haraldsson au second poteau ; ce dernier a remis pour Olivier Giroud, obligé de jouer en retrait. Quelques minutes plus tard, à la 22e, Fernandez-Pardo a déposé Lucas Beraldo avant de centrer pour Giroud, mais la défense parisienne est parvenue à se dégager.
À la 32e, Thomas Meunier a tenté sa chance après une combinaison André-Giroud-Haraldsson, mais sa reprise a été contrée en corner. Lille a encore failli ouvrir le score à la 46e minute, lorsque Giroud a tenté un ciseau sur un centre de Fernandez-Pardo, mais il a effleuré le ballon. Du côté parisien, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola ont été proches de concrétiser leurs efforts : Barcola a enchaîné une conduite de balle prometteuse à la 43e minute, mais a mal ajusté son tir, et à la 38e, il a dévié un centre d’Ibrahim Mbaye, mais la frappe est passée à côté après un retour de l’arbitre pour une faute sur Romain Perraud. À la 56e, Barcola a encore frappé sur un enroulé repoussé par Özer après un centre de Kang-In Lee.
Le bijou de Mendes, le sauveur Mbappé
Le tournant du match est survenu à la 57e minute, avec une série de changements parisiens. Senny Mayulu a cédé sa place à Vitinha, tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ont été remplacés respectivement par Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ces ajustements ont donné un nouvel élan au PSG, qui a progressivement pris l’ascendant. À la 66e minute, Lille a concédé un coup franc plein axe à 30 mètres de ses buts, suite à une faute d’Ayyoub Bouaddi sur Hakimi. Nuno Mendes a exécuté la frappe avec une précision exceptionnelle : le ballon a filé dans la lucarne droite de Berke Özer, laissant le portier lillois impuissant et offrant l’avantage au PSG (0-1). Mais c’était sans compter sur un petit événement.
Sous les yeux de son frère Kylian et son père Wilfried, Ethan Mbappé est entré en jeu et a endossé le costume de sauveur. En effet, Lille est revenu dans le match à la 85e minute grâce à Ethan Mbappé. Servi par Hamza Igamane côté droit dans la surface parisienne, il a pris sa chance et logé sa frappe dans la lucarne gauche de Lucas Chevalier, égalisant pour les Dogues et provoquant la joie dans le stade (1-1). Malgré cette égalisation, Lille n’a pas su profiter des dernières minutes pour inverser le score. Côté parisien, Kang-In Lee a encore tenté sa chance à la 77e minute et à la 80e minute, obligeant Berke Özer à une parade spectaculaire sur sa frappe sous la barre, mais le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Avant la trêve, le PSG reste leader de Ligue 1, à un point de l’OM, tandis que le LOSC est toujours 7e.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer