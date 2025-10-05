Serie A : Naples renverse le Genoa et prend la tête
Naples, sous pression après l’échec à Milan, recevait le Genoa ce dimanche pour le compte de la 6e journée de Serie A. Le match a débuté de manière équilibrée, mais c’est le Genoa qui a ouvert le score à la 33e minute grâce à Ekhator, qui a parfaitement conclu une action offensive. Naples a toutefois gardé son calme et a cherché à revenir rapidement dans la partie avec l’entrée de De Bruyne dès la 50e.
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|15
|6
|+6
|5
|0
|1
|12
|6
|2
|Rome
|15
|6
|+5
|5
|0
|1
|7
|2
|3
|Milan
|13
|6
|+6
|4
|1
|1
|9
|3
|4
|Inter Milan
|12
|6
|+9
|4
|0
|2
|17
|8
|5
|Juventus
|12
|6
|+4
|3
|3
|0
|9
|5
|6
|Atalanta
|10
|6
|+6
|2
|4
|0
|11
|5
|7
|Bologne
|10
|6
|+4
|3
|1
|2
|9
|5
|8
|Côme
|9
|6
|+2
|2
|3
|1
|7
|5
|9
|Sassuolo
|9
|6
|0
|3
|0
|3
|8
|8
|10
|Cremonese
|9
|6
|-1
|2
|3
|1
|7
|8
|11
|Cagliari
|8
|6
|0
|2
|2
|2
|6
|6
|12
|Udinese
|8
|6
|-3
|2
|2
|2
|6
|9
|13
|Lazio
|7
|6
|+3
|2
|1
|3
|10
|7
|14
|Parme
|5
|6
|-4
|1
|2
|3
|3
|7
|15
|Lecce
|5
|6
|-5
|1
|2
|3
|5
|10
|16
|Torino
|5
|6
|-8
|1
|2
|3
|5
|13
|17
|Fiorentina
|3
|6
|-4
|0
|3
|3
|4
|8
|18
|Hellas
|3
|6
|-7
|0
|3
|3
|2
|9
|19
|Genoa
|2
|6
|-6
|0
|2
|4
|3
|9
|20
|Pise
|2
|6
|-7
|0
|2
|4
|3
|10
En seconde période, les Napolitains ont renversé la rencontre : Anguissa a égalisé à la 57e minute, avant que Hojlund ne donne l’avantage à Naples à la 75e. Le club entraîné par Antonio Conte s’impose finalement 2-1 et reprend la tête du championnat devant Rome, tandis que le Genoa reste bloqué à la 19e place.
