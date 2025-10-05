Menu Rechercher
Commenter 5
Serie A

Serie A : Naples renverse le Genoa et prend la tête

Par Allan Brevi
1 min.
kdb @Maxppp
Naples 2-1 Genoa

Naples, sous pression après l’échec à Milan, recevait le Genoa ce dimanche pour le compte de la 6e journée de Serie A. Le match a débuté de manière équilibrée, mais c’est le Genoa qui a ouvert le score à la 33e minute grâce à Ekhator, qui a parfaitement conclu une action offensive. Naples a toutefois gardé son calme et a cherché à revenir rapidement dans la partie avec l’entrée de De Bruyne dès la 50e.

La suite après cette publicité

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 15 6 +6 5 0 1 12 6
2 Logo Rome Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2
3 Logo Milan Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3
4 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8
5 Logo Juventus Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5
6 Logo Atalanta Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5
7 Logo Bologne Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5
8 Logo Côme Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5
9 Logo Sassuolo Sassuolo 9 6 0 3 0 3 8 8
10 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8
11 Logo Cagliari Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6
12 Logo Udinese Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9
13 Logo Lazio Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7
14 Logo Parme Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7
15 Logo Lecce Lecce 5 6 -5 1 2 3 5 10
16 Logo Torino Torino 5 6 -8 1 2 3 5 13
17 Logo Fiorentina Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8
18 Logo Hellas Hellas 3 6 -7 0 3 3 2 9
19 Logo Genoa Genoa 2 6 -6 0 2 4 3 9
20 Logo Pise Pise 2 6 -7 0 2 4 3 10
Voir le classement complet

En seconde période, les Napolitains ont renversé la rencontre : Anguissa a égalisé à la 57e minute, avant que Hojlund ne donne l’avantage à Naples à la 75e. Le club entraîné par Antonio Conte s’impose finalement 2-1 et reprend la tête du championnat devant Rome, tandis que le Genoa reste bloqué à la 19e place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Genoa

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Genoa Logo Genoa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier