Serie A : Naples renverse le Genoa et prend la tête

Naples, sous pression après l’échec à Milan, recevait le Genoa ce dimanche pour le compte de la 6e journée de Serie A. Le match a débuté de manière équilibrée, mais c’est le Genoa qui a ouvert le score à la 33e minute grâce à Ekhator, qui a parfaitement conclu une action offensive. Naples a toutefois gardé son calme et a cherché à revenir rapidement dans la partie avec l’entrée de De Bruyne dès la 50e.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 15 6 +6 5 0 1 12 6 2 Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2 3 Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3 4 Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8 5 Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5 6 Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5 7 Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5 8 Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5 9 Sassuolo 9 6 0 3 0 3 8 8 10 Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8 11 Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6 12 Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9 13 Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7 14 Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7 15 Lecce 5 6 -5 1 2 3 5 10 16 Torino 5 6 -8 1 2 3 5 13 17 Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8 18 Hellas 3 6 -7 0 3 3 2 9 19 Genoa 2 6 -6 0 2 4 3 9 20 Pise 2 6 -7 0 2 4 3 10 Voir le classement complet

En seconde période, les Napolitains ont renversé la rencontre : Anguissa a égalisé à la 57e minute, avant que Hojlund ne donne l’avantage à Naples à la 75e. Le club entraîné par Antonio Conte s’impose finalement 2-1 et reprend la tête du championnat devant Rome, tandis que le Genoa reste bloqué à la 19e place.