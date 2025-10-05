Serie A : l’AS Roma passe provisoirement leader, Bologne cartonne Pise

L’AS Roma poursuit son excellent début de saison. En allant s’imposer sur la pelouse de la Fiorentina ce dimanche (1-2), les joueurs de Gasperini se sont provisoirement attribués la place de leader de Serie A. Ils avaient pourtant concédé l’ouverture du score fracassante de Moïse Kean, auteur de son premier but de la saison sur une lourde frappe (14e). L’international argentin Matias Soulé l’a imité du gauche (22e), puis Cristante a marqué sur corner (30e) le dernier but de la rencontre. La Fiorentina ne décolle toujours pas et reste 17e du championnat.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2 2 Milan 12 5 +6 4 0 1 9 3 3 Naples 12 5 +5 4 0 1 10 5 4 Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8 5 Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5 6 Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5 7 Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5 8 Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5 9 Sassuolo 9 6 0 3 0 3 8 8 10 Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8 11 Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6 12 Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9 13 Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7 14 Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7 15 Lecce 5 6 -5 1 2 3 5 10 16 Torino 5 6 -8 1 2 3 5 13 17 Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8 18 Hellas 3 6 -7 0 3 3 2 9 19 Genoa 2 5 -5 0 2 3 2 7 20 Pise 2 6 -7 0 2 4 3 10 Voir le classement complet

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Bologne a corrigé le promu Pise (4-0). Le nouvel international italien Nicolo Cambiaghi avait ouvert le score en pur renard des surfaces, après un bon centre de l’ex-Toulousain Dallinga (24e). Cambiaghi a ensuite provoqué l’expulsion de Touré à l’entrée de la surface, et la peine fut double puisque l’international croate Nikola Moro marquait sur le coup franc (38e). Orsolini s’est aussi joint à la fête après un sérieux moment d’absence de la défense adverse (40e), tandis qu’Odgaard a fini le travail après la pause encore sur un service de Dallinga (53e). Bologne est 7e. Pise est dernier et n’a toujours pas gagné cette saison.