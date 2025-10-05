Menu Rechercher
Serie A : l’AS Roma passe provisoirement leader, Bologne cartonne Pise

Par Jordan Pardon
N'Dicka et Mancini, les deux buteurs de l'AS Roma @Maxppp
Fiorentina 1-2 Rome

L’AS Roma poursuit son excellent début de saison. En allant s’imposer sur la pelouse de la Fiorentina ce dimanche (1-2), les joueurs de Gasperini se sont provisoirement attribués la place de leader de Serie A. Ils avaient pourtant concédé l’ouverture du score fracassante de Moïse Kean, auteur de son premier but de la saison sur une lourde frappe (14e). L’international argentin Matias Soulé l’a imité du gauche (22e), puis Cristante a marqué sur corner (30e) le dernier but de la rencontre. La Fiorentina ne décolle toujours pas et reste 17e du championnat.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Rome Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2
2 Logo Milan Milan 12 5 +6 4 0 1 9 3
3 Logo Naples Naples 12 5 +5 4 0 1 10 5
4 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8
5 Logo Juventus Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5
6 Logo Atalanta Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5
7 Logo Bologne Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5
8 Logo Côme Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5
9 Logo Sassuolo Sassuolo 9 6 0 3 0 3 8 8
10 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8
11 Logo Cagliari Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6
12 Logo Udinese Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9
13 Logo Lazio Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7
14 Logo Parme Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7
15 Logo Lecce Lecce 5 6 -5 1 2 3 5 10
16 Logo Torino Torino 5 6 -8 1 2 3 5 13
17 Logo Fiorentina Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8
18 Logo Hellas Hellas 3 6 -7 0 3 3 2 9
19 Logo Genoa Genoa 2 5 -5 0 2 3 2 7
20 Logo Pise Pise 2 6 -7 0 2 4 3 10
Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Bologne a corrigé le promu Pise (4-0). Le nouvel international italien Nicolo Cambiaghi avait ouvert le score en pur renard des surfaces, après un bon centre de l’ex-Toulousain Dallinga (24e). Cambiaghi a ensuite provoqué l’expulsion de Touré à l’entrée de la surface, et la peine fut double puisque l’international croate Nikola Moro marquait sur le coup franc (38e). Orsolini s’est aussi joint à la fête après un sérieux moment d’absence de la défense adverse (40e), tandis qu’Odgaard a fini le travail après la pause encore sur un service de Dallinga (53e). Bologne est 7e. Pise est dernier et n’a toujours pas gagné cette saison.

