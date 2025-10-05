Menu Rechercher
Le Barça réfléchit à une décision radicale avec la Super League

Par Allan Brevi
joan laporta @Maxppp

Le Barça envisagerait de renoncer au projet de la Super League, après un réchauffement de ses relations avec l’UEFA. Le club catalan, qui s’est fraîchement incliné face au PSG en Ligue des Champions, semble privilégier un dialogue plus constructif avec l’instance européenne plutôt que de poursuivre une initiative qui avait suscité de vives tensions.

Selon la radio espagnole, Rac1, l’UEFA a accepté certaines des demandes du Barça et le nouveau format de compétitions européennes a permis d’augmenter les revenus. Cette évolution financière et institutionnelle pourrait inciter le club à revoir ses ambitions autour de la Super League.

