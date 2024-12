La Super League fait son grand retour avec un nouveau projet fou

Cet été, la FIFA va organiser sa première Coupe du Monde des Clubs. Organisé aux Etats-Unis entre le 13 juin et le 13 juillet 2025, le tournoi va réunir 32 clubs du monde entier. Le 5 décembre dernier, les huit poules ont été dévoilées lors du tirage au sort. Seul représentant tricolore, le Paris Saint-Germain est dans le groupe B avec l’Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. La compétition offrira également des confrontations intéressantes, notamment entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et la formation d’Al-Hilal, où évolue un certain Neymar Jr. Au-delà de l’aspect sportif, cette compétition sera très lucrative puisqu’elle va permettre aux équipes engagées de remporter pas mal d’argent.

La Super League rebaptisée

De quoi mettre un terme à toutes les spéculations autour de la Super League ? En effet, en avril 2021, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AC Milan ont annoncé le lancement d’un tournoi réunissant 15 clubs membres et 5 écuries invitées. Une ligue fermée censée rapporter plus d’argent que la Ligue des champions. Mais rapidement, l’ECA, menée par Nasser Al-Khelaïfi, et l’UEFA se sont opposés à ce projet. Tous les frondeurs ou presque se sont retirés, hormis le Real Madrid, le Barça et la Juventus. Mais la Vieille Dame a lâché l’affaire après le départ de son ancien président, Andrea Agnelli.

Seul au front, le Real Madrid, qui compte toujours sur les Blaugranas, continue de croire en ce projet pourtant mort-né en 2021. Il s’est d’ailleurs associé avec l’agence A22 Sports Management, mandaté par les fondateurs du projet. En décembre 2023, elle avait d’ailleurs révélé qu’entre 60 à 80 équipes de 27 Etats membres de l’Union Européenne pourraient participer à ce tournoi, diffusé gratuitement. Dans le même temps, les membres du projet avaient reçu une bonne nouvelle puisque la justice européenne avait donné son feu vert à la création d’une Super League. Un an plus tard, le Telegraph dévoile les contours du nouveau projet de la SL. Une compétition qui a d’ailleurs été rebaptisée.

Un format retravaillé

«La Super League européenne est de retour, rebaptisée "Unify League", et prête à défier la prééminence de l’UEFA en Ligue des champions en affirmant qu’elle sera gratuite», écrit le média britannique. Il a ajouté par la suite qu’il n’y aura plus de membres permanents comme lors du projet initial. En effet, l’idée, cette fois-ci, est une proposition de qualification annuelle pour les quatre ligues (étoile, or, bleu et "union") de la Unity League, qui sera composée de 96 équipes. Le Telegraph précise : «les champions de l’Unify League proviendront finalement des deux premiers niveaux, la Star League et la Gold League. Les deux comprendraient 16 équipes divisées dans les deux cas en deux groupes de huit. Ces huit équipes joueraient chacune à domicile et à l’extérieur, soit 14 matches de phase de groupe. Les deux meilleurs clubs de chacun des quatre groupes se qualifieraient pour une finale à huit.»

La publication ajoute : «la phase finale commencerait par un quart de finale aller-retour suivi de demi-finales à un match jouées sur un terrain neutre la même semaine que la finale éventuelle. Cela signifierait 18 matchs au total pour le vainqueur. Les ligues Blue et Union joueraient un format à élimination directe similaire.» De plus, le Telegraph indique que l’idée des fondateurs est toujours de rendre accessible à tous cette compétition en la diffusant gratuitement via une plateforme de marque « Unified » et sur une application. Les abonnés pourront payer pour avoir un contenu sans publicité. Cofondateur de l’agence A22, John Hahn a fait un point sur le sujet : «nous avons écouté attentivement un large groupe de clubs, de ligues et de supporters et nous pensons qu’avec ces changements, nous aurons beaucoup de soutien. Nous n’attendons pas le soutien public des clubs pour le moment, qui viendra logiquement après la reconnaissance officielle de la Unify League.» Il reste à savoir ce qu’en pensera l’UEFA, qui doit donner son accord pour que cette compétition puisse être officiellement lancée.