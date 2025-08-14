Lens-OL : Paulo Fonseca envoie un message à Pierre Sage

Ce jeudi, Paulo Fonseca s’est présenté en conférence de presse à deux jours d’un déplacement à Lens. Une équipe désormais chapeautée par Pierre Sage, qui était sur le banc lyonnais avant lui. Le technicien portugais a été invité à s’exprimer au sujet du coach des Sang et Or, qui connaît très bien son équipe.«Je ne sais pas. Ce ne sera pas un match de Pierre contre Paulo. Je ne sais pas si ce sera un avantage pour lui de connaître les joueurs, mais nous avons beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd’hui, nous analysons tous les matchs de nos adversaires. On verra si c’est un avantage ou non.»

Relancé sur le sujet, il a avoué : « je ne connais pas très bien Pierre, mais je sais qu’il a fait une belle saison ici. J’ai une impression très positive de lui, en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Notre vie d’entraîneur, c’est comme ça : un jour c’est moi, un autre jour c’est lui. Je comprends ses sentiments et je le respecte beaucoup. Demain, nous serons adversaires et nous voudrons gagner tous les deux, c’est normal.» Rendez-vous samedi dans le nord entre les deux entraîneurs.

