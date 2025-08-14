PSG : le cas Illia Zabarnyi agace déjà l’Ukraine

Quand des conflits, surtout géopolitiques, s’invitent dans le football, cela ne fait en général jamais bon ménage. Un souci auquel le Paris Saint-Germain doit faire face. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont enregistré mardi la signature pour 5 ans d’Illia Zabarnyi. Un joueur qui est aux anges, lui qui a poussé pour rejoindre les champions de France et d’Europe malgré les avances de Tottenham et la fermeté de Bournemouth lors des négociations. «Le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense que c’est le meilleur choix possible. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain, c’est aussi simple que ça (…) J’ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m’a vraiment motivé ! Cela m’a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c’est arrivé».

La suite après cette publicité

Mais depuis sa signature, plus que le prix de son transfert (67 M€, avec bonus), ses qualités ou encore sa ressemblance physique avec l’acteur Bradley Cooper, c’est surtout sa cohabitation avec Matvey Safonov qui est au centre des débats et des interrogations en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La seule ombre dans ce tableau idyllique. Si en Russie cela a fait couler de l’encre, notamment concernant l’avenir de Safonov, l’Ukraine en parle également. Mardi, Tribuna a d’ailleurs évoqué le fait que la recrue parisienne a suivi tous ses coéquipiers sur Instagram, sauf le gardien russe. Un geste clair et qui en dit long déjà. Pourtant, dans la foulée, l’épouse du joueur, Angelina Zabarnya, a supprimé tous ses posts anti-Russie sur le réseau social. Tous leurs faits et gestes sont donc scrutés de près, notamment par la presse ukrainienne qui s’intéresse à ce sujet brûlant.

La suite après cette publicité

Un transfert qui interroge

Le média ZN,UA a écrit d’ailleurs : «le 12 août, le PSG annonçait le transfert du défenseur ukrainien de Bournemouth Ilya Zabarny. Le PSG a payé 63 millions d’euros (hors bonus) à Bournemouth pour l’Ukrainien. Le défenseur a signé un contrat jusqu’en 2030 et jouera sous le numéro 6. On sait que l’une des conditions du transfert était le départ du Russe Safonov. L’ancien gardien russe de Krasnodar a disputé 17 matchs avec les Parisiens, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Il a été précédemment rapporté que le joueur russe du PSG n’a pas l’intention de quitter l’équipe en raison du transfert de l’Ukrainien Zabarny.» Lors des négociations avec les champions de France, le clan Zabarnyi aurait donc évoqué le départ de Safonov parmi les conditions pour signer si on se fie à la publication locale. Une information évoquée aussi dans les colonnes de Tribuna.

«Il a été rapporté que le nouveau venu, l’Ukrainien Illia Zabarnyi, avait demandé à ce que Safonov ne soit pas sélectionné, et que le club était prêt à faire un compromis. Selon certaines informations, le Russe aurait été proposé à Galatasaray. Son contrat est valable jusqu’en 2029.» De son côté, Champions évoque l’avenir du portier russe. «Safonov a déjà été sollicité. Au PSG, on se souvenait seulement de lui après son raté comique face au Bayern Munich. Cela s’est avéré suffisant. On sait que le dirigeant parisien, Luis Campos, propose désormais Matvey à tout le monde, mais il n’y a pas de parties intéressées. 20 millions d’euros, c’est beaucoup pour le Zenit et le Spartak, et Galatasaray a jeté son dévolu principalement sur Ederson de Manchester City. Les Parisiens ont déjà recruté Luca Chevalier à Lille pour 40 millions d’euros, mais qui sera alors le gardien remplaçant ?»

La suite après cette publicité

En Ukraine, on est plutôt contre une cohabitation

Le média ajoute : «pour Safonov, c’est la seule chance de rester. La presse russe commente les possibles apparitions de Matvey et Illia au PSG dans un esprit de propagande (…) De notre côté, bien sûr, c’est différent. Nous attendons avec impatience et à juste titre que Safonov revienne d’où il est venu il y a un an pour des raisons inconnues.» Dans les colonnes de la publication locale Sport, Yevhen Levchenko, ancien joueur de l’équipe nationale d’Ukraine, a évoqué cette situation qui a tout d’une poudrière pour le PSG. «Je ne sais pas quels étaient les accords, mais j’espère que ce Russe quittera le club le plus rapidement possible. Si Safonov s’exprime publiquement contre la guerre, contre ce que fait la Russie en Ukraine, c’est normal pour moi. S’il garde le silence et qu’il ne dit rien à ce sujet, ce joueur devrait quitter le PSG dès que possible.» Sur RMC Sport il y a peu, Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien, s’est aussi questionné.

«C’est un sujet principal depuis janvier et les premières rumeurs sur sa venue à Paris. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Il a une très grande réputation en Ukraine. Il a l’image d’un gars propre, qui ne boit pas, n’a jamais fait les gros titres. Il joue juste bien sur le terrain et tout le monde l’aime pour ça. Mais il faudra surveiller s’il n’y a pas de camaraderie entre les deux car vraiment, s’il y avait une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine (…) En Ukraine, il ne faudra pas qu’il y ait quoi que ce soit entre les deux, un échange, une discussion. Surtout que Safonov est membre de la sélection nationale, considérée comme une extension de l’état russe. Je pense que Zabarnyi le sait, mais que cette opportunité de venir à Paris était trop grande pour la refuser.» Outre la cohabitation avec Zabarnyi, la question de la concurrence avec Marquinhos fait aussi parler en Ukraine, même si on estime qu’il vient pour être son successeur et un concurrent plus qu’une doublure.