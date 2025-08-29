Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 2

Rodez : Derek Mazou-Sacko va rejoindre Millwall

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Mazou Sacko @Maxppp

Bonne nouvelle rime avec mauvaise pour Rodez ce vendredi soir. Si le club ruthénois a enregistré son premier succès de la saison en battant Boulogne-sur-Mer en Lugue 2 (1-0), il devrait perdre dans les prochaines heures l’une de ses révélations de la saison passée : Derek Mazou-Sacko.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le milieu de terrain de 20 ans a passé sa visite médicale avec succès du côté de Millwall, en Championship. Rodez devrait récupérer 500 000 euros, plus 300 000 de bonus dans l’opération. Auteur de 31 matchs de Ligue 2 la saison passée, l’ancien milieu de Troyes et de Nancy s’apprête à découvrir un nouveau pays.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Rodez
Millwall
Derek Mazou-Sacko

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Rodez Logo Rodez
Millwall Logo Millwall
Derek Mazou-Sacko Derek Mazou-Sacko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier