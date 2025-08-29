Rodez : Derek Mazou-Sacko va rejoindre Millwall

Bonne nouvelle rime avec mauvaise pour Rodez ce vendredi soir. Si le club ruthénois a enregistré son premier succès de la saison en battant Boulogne-sur-Mer en Lugue 2 (1-0), il devrait perdre dans les prochaines heures l’une de ses révélations de la saison passée : Derek Mazou-Sacko.

Selon nos informations, le milieu de terrain de 20 ans a passé sa visite médicale avec succès du côté de Millwall, en Championship. Rodez devrait récupérer 500 000 euros, plus 300 000 de bonus dans l’opération. Auteur de 31 matchs de Ligue 2 la saison passée, l’ancien milieu de Troyes et de Nancy s’apprête à découvrir un nouveau pays.