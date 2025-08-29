Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

Serie A : l’AC Milan s’offre Lecce

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Lecce 0-2 Milan

L’AC Milan ouvrait le bal de la deuxième journée de Serie A par un déplacement à Lecce, maintenu à l’arrache la saison passée dans l’élite du football italien et tenu en échec par le Genoa lors de la première journée du championnat. Les Rossoneri espéraient essuyer l’entrée en matière ratée à domicile face à Cremonese, promu cette saison (1-2). Mission réussie pour les ouailles de Massimilano Allegri, qui se sont imposés au Stadio Via del Mare (0-2).

La suite après cette publicité

Pourtant, les Lombards avaient été mis en échec à deux reprises par l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui leur a refusé deux réalisations de Mattia Gabbia dès la 4e minute pour une faute sur l’action et une position illicite signalée sur le but de Santiago Gimenez (60e). Au final, Ruben Loftus-Cheek (0-1, 66e) et Christian Pulisic (0-2, 86e) ont trouvé la faille dans la défense giallorossa pour glaner la première victoire de l’AC Milan dans ce début d’exercice, qui les place provisoirement à la 7e position. Lecce, avec un petit point, pointe à la 15e position.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Lecce

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Lecce Logo Lecce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier