Serie A : l’AC Milan s’offre Lecce

L’AC Milan ouvrait le bal de la deuxième journée de Serie A par un déplacement à Lecce, maintenu à l’arrache la saison passée dans l’élite du football italien et tenu en échec par le Genoa lors de la première journée du championnat. Les Rossoneri espéraient essuyer l’entrée en matière ratée à domicile face à Cremonese, promu cette saison (1-2). Mission réussie pour les ouailles de Massimilano Allegri, qui se sont imposés au Stadio Via del Mare (0-2).

La suite après cette publicité

Pourtant, les Lombards avaient été mis en échec à deux reprises par l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui leur a refusé deux réalisations de Mattia Gabbia dès la 4e minute pour une faute sur l’action et une position illicite signalée sur le but de Santiago Gimenez (60e). Au final, Ruben Loftus-Cheek (0-1, 66e) et Christian Pulisic (0-2, 86e) ont trouvé la faille dans la défense giallorossa pour glaner la première victoire de l’AC Milan dans ce début d’exercice, qui les place provisoirement à la 7e position. Lecce, avec un petit point, pointe à la 15e position.