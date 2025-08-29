Ligue Europa : suivez le tirage au sort en direct !

Depuis hier, on connaît le programme réservé aux 36 clubs engagés en Ligue des Champions. Une fois encore, le Paris Saint-Germain n’a pas été gâté en héritant du menu le plus copieux à avaler. Mais attention, car l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco auront également fort à faire. Aujourd’hui, trois autres représentants français vont entrer en lice.

La suite après cette publicité

Recalé de la Ligue des Champions par Benfica, Nice a rejoint Lille et l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa. L’occasion peut-être pour les Aiglons de se racheter après leur piètre parcours la saison passée. De son côté, l’OL aura à coeur de faire aussi bien qu’en 2024/2025 (éliminé en quarts par Manchester United). Enfin, Lille voudra confirmer à l’étage inférieur ses excellentes prestations de la saison passée en C1.

Du lourd pour Nice ?

Les Dogues auront en tout cas l’avantage d’être les seuls Français dans le chapeau 1. Ce qui ne les empêchera pas de tomber sur deux adversaires issus du même pot. Aston Villa, Feyenoord et l’AS Roma font figure d’épouvantail. Des équipes qu’aimerait éviter l’OL, présent dans le pot 2. Les hommes de Paulo Fonseca ne diront également pas non à la possibilité d’éviter Fenerbahçe.

La suite après cette publicité

Les Turcs, qui viennent de limoger José Mourinho, sont dans le même chapeau que les septuples champions de France. Enfin, Nice a hérité du chapeau 3 et doit donc s’attendre à avoir le tirage le plus relevé. Les Aiglons pourraient en effet tomber sur un tirage de la mort tel que Aston Villa, AS Roma, Fenerbahçe, Celtic, Nottingham Forest, Fribourg, Bologne, Stuttgart.

Le tirage intégral :

Équipes du chapeau 1 :

AS Roma (ITA) : Lille (FRA), Rangsrs (ECO), Viktoria Plzen (CZE), Celtic (ECO), Midtjylland (DAN), Nice (FRA), Stuttgart (ALL), Panathinaïkos (GRE)

Porto (POR) : Rangers (ECO), Salzbourg (AUT), Etoile Rouge Belgrade (SRB), Viktoria Plzen (CZE), Nice (FRA), Nottingham Forest (ANG), Malmö (SUE), Utrecht (HOL)

La suite après cette publicité

Rangers (SCO) : Roma (ITA), Porto (POR), Braga (POR), Ferencvaros (HON), Ludogorets (BUL), Sturm Graz (AUT), Genk (BEL), Brann (NOR)

Feyenoord (HOL) : Aston Villa (ANG), Betis (ESP), Celtic (ECO), Braga (POR), Sturm Graz (AUT), FCSB (ROU), Panathinaïkos (GRE), Stuttgart (ALL)

La suite après cette publicité

Lille (FRA) : GNK Dinamo (CRO), Roma (ITA), PAOK (GRE), Etoile Rouge Belgrade (SRB), Fribourg (ALL), Young Boys (SUI), Brann (NOR), Celta (ESP)

GNK Dinamo (CRO) : Betis (ESP), Lille (FRA), Fenerbahçe (TUR), Maccabi Tel-Aviv (ISR), FCSB (ROU), Midtjylland (DAN), Celta (ESP), Malmö (SUE)

Real Betis (ESP) : Feyenoord (HOL), GNK Dynamo (CRO), Lyon (FRA), PAOK (GGRE), Nottingham Forest (ANG), Ludogorets (BUL), Utruecht (HOL), Genk (BEL)

Salzbourg (AUT) : Porto (POR), Aston Villa (ANG), Ferencvaros (HON), Lyon (FRA), Bale (SUI), Fribourg (ALL), Go Ahead Eagles (HOL), Bologne (ITA)

Aston Villa (ANG) : Salzbourg (AUT), Feyenoord (HOL), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Fenerbahçe (TUR), Young Boys (SUI), Bale (SUI), Bologne (ITA), Go Ahead Eagles (HOL)

Équipes du chapeau 2 :

Fenerbahçe (TUR) :

Braga (POR) :

Etoile Rouge Belgrade (SRB) :

Lyon (FRA) : Salzbourg (AUT), Betis (ESP), PAOK (GRE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Bale (SUI), Young Boys (SUI), Go Ahead Eagles (HOL), Utrecht (HOL)

PAOK (GRE) :

Viktoria Plzeň (CZE) :

Ferencváros (HON) :

Celtic (ECO) :

Maccabi Tel-Aviv (ISR) :

Équipes du chapeau 3 :

Young Boys (SUI) :

Bâle (SUI) :

Midtjylland (DAN) :

Fribourg (ALL) :

Ludogorets (BUL) :

Nottingham Forest (ANG) :

Sturm Graz (AUT) :

FCSB (ROU) :

Nice (FRA) :

Équipes du chapeau 4 :

Bologne (ITA) :

Celta (ESP) :

Stuttgart (ALL) :

Panathinaikos (GRE) :

Malmö (SUE) :

Go Ahead Eagles (HOL) :

Utrecht (HOL) :

Genk (BEL) :

Brann (NOR) :

Les 36 qualifiés :

Chapeau 1 : AS Roma (ITA), Porto (POR), Rangers (SCO), Feyenoord (HOL), Lille (FRA), GNK Dinamo (CRO), Real Betis (ESP), Salzbourg (AUT), Aston Villa (ANG)

Chapeau 2 : Fenerbahçe (TUR), Braga (POR), Etoile Rouge Belgrade (SRB), Lyon (FRA), PAOK (GRE), Viktoria Plzeň (CZE), Ferencváros (HON), Celtic (ECO), Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Chapeau 3 : Young Boys (SUI), Bâle (SUI), Midtjylland (DAN), Fribourg (ALL), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ANG), Sturm Graz (AUT), FCSB (ROU), Nice (FRA)

Chapeau 4 : Bologne (ITA), Celta (ESP), Stuttgart (ALL), Panathinaikos (GRE), Malmö (SUE), Go Ahead Eagles (HOL), Utrecht (HOL), Genk (BEL), Brann (NOR)