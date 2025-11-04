Menu Rechercher
Jérôme Rothen foudroie Jonathan Clauss

Par Matthieu Margueritte
Entre Nice et Jonathan Clauss, c’est tendu. Le joueur se dit blessé quand son club pense qu’il fait tout pour faire durer son indisponibilité. La raison ? Clauss ne voudrait pas atteindre le nombre de matches minimum prévu dans son contrat pour déclencher une prolongation automatique. Depuis, le directeur sportif des Aiglons, Florian Maurice, est sorti du silence. Mais ce dossier ne plait pas du tout à Jérôme Rothen qui ne s’est pas privé pour dézinguer le latéral niçois.

Rothen s'enflamme
"Il y a un problème de sous donc Clauss ne veut pas continuer, mais il était bien content de signer à Nice après être sorti par la petite porte à l'OM. Son attitude est scandaleuse et le club veut le prolonger pour le satisfaire"
« Les propos de Florian Maurice sont terribles. Il nous explique qu’il y a un problème de sous. (…) Il reproche certainement à ses dirigeants son non-transfert à Leverkusen, mais quand il a signé à Nice après être parti par la petite porte de l’OM, il était bien content de signer à Nice, de rester en France, de signer sur la Côte d’Azur dans un club ambitieux. Avec un coach qu’il connaît. Il était bien content de signer ce contrat longue durée alors qu’il avait déjà un âge avancé. Il a signé un contrat qui est intéressant pour lui avec la clause. S’il fait 18 titularisations, il a un an de plus. (…) Et aujourd’hui, ça le dérange. (…) L’attitude de Clauss est un scandale et eux, ils veulent le prolonger parce que monsieur n’est pas content. (…) Quand tu signes un contrat, tu assumes. (…) Je lui reproche son attitude, ce n’est pas professionnel ce qu’il fait », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
