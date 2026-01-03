Nice : Wahi a impressionné Puel pour sa première

Pour sa première titularisation effective à Nice, Elye Wahi a été l’un des visages les plus marquants du match face à Strasbourg (1-1). Arrivé seulement trois jours plus tôt, sans avoir participé à une seule séance collective, l’attaquant s’est retrouvé sur le banc et est entré en cours de jeu pour apporter sa fraîcheur et sa vivacité dans le dernier tiers. Son intégration éclair a coïncidé avec le retour au score des Aiglons, offrant un but précieux dans un match tendu où Nice avait dominé le jeu mais peiné à concrétiser ses occasions.

Claude Puel n’a pas caché son enthousiasme après la rencontre : « Wahi ? Il est arrivé il y a 3 jours, il n’a pas d’entraînement, il n’a pas fait de séance collective, ce sont des choses encourageantes. Il était sur le banc, il est rentré, il a tout donné. Pour lui, d’ouvrir le compteur c’est bien, on va le relancer, il est pétri de qualités. C’est un ticket gagnant-gagnant. » Pour le technicien niçois, ce but symbolise à la fois la patience et le potentiel de l’attaquant, tout en renforçant la confiance du groupe et en offrant une première pierre encourageante pour la suite de la saison.