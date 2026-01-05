Menu Rechercher
Nice : Jonathan Clauss a prolongé !

C’est ce qui s’appelle un petit revirement de situation. Sous contrat avec Nice jusqu’en juin prochain, Jonathan Clauss ne semblait pas du tout enclin à signer une prolongation, frustré par son transfert avorté au Bayer Leverkusen l’été dernier. Mais à 33 ans, Clauss va bien rester chez les Aiglons.

Nice Matin annonce que le défenseur, dont la prolongation d’un an serait devenue automatique dès sa 18e titularisation de la saison, a en réalité déjà paraphé un nouveau bail. Clauss est désormais lié aux Aiglons, non pas jusqu’en 2027, mais jusqu’en 2028.

