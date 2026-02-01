La Juventus a bouclé l’arrivée de Jérémie Boga !

Recruté par l’OGC Nice à l’été 2023, Jérémie Boga (29 ans) souhaitait rejoindre le projet ambitieux d’INEOS afin de relancer sa carrière. Auteur de 11 buts en 72 rencontres pour ses trois premières saisons sur la Côte d’Azur, l’ailier de 29 ans réalisait des performances correctes. Mais tout a basculé au début du mois de décembre 2025, lorsque l’équipe entraînée alors par Franck Haise faisait son retour à Nice après la défaite à Lorient (1-3).

La suite après cette publicité

Pris à partie par certains supporters niçois, tout comme Terem Moffi, Jérémie Boga s’est mis en arrêt de travail, avant de porter plainte et d’annoncer qu’il ne voulait plus rejouer sous le maillot azuréen. Et à l’instar de son collègue nigérian, qui a aujourd’hui quitté Nice pour tenter l’aventure au FC Porto, l’Ivoirien est également en passe de quitter l’OGC Nice.

Jérémie Boga prêté avec option d’achat

D’après les informations de Fabrizio Romano, Jérémie Boga est sur le point de s’engager avec la Juventus. Un accord a d’ores et déjà été conclu avec l’OGC Nice pour un prêt, avec une option d’achat estimée à cinq millions d’euros. Jérémie Boga arrivera aujourd’hui à Turin pour passer la visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures, si les documents sont approuvés.

La suite après cette publicité

L’ailier du Nice, ancien de Sassuolo et Atalanta, va donc retrouver la Serie A pour tenter de relancer sa carrière après cet épisode compliqué. De son côté, la Juventus va récupérer un attaquant polyvalent, qui connaît bien le Championnat, et qui devrait dynamiser l’attaque de la Vieille Dame, au moins pour la deuxième partie de saison actuelle. Les Bianconeri ont d’ores et déjà teasé son arrivée.