Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Kolo Muani va rester à Tottenham

Par Aurélien Léger-Moëc
Randal Kolo Muani avec Tottenham @Maxppp

Grand habitué des derniers jours du mercato, Randal Kolo Muani ne va finalement pas animer ce lundi 2 février. Alors que la Juventus avait décidé de tenter sa chance, après l’avoir raté cet été, il n’y aura pas de grand chambardement.

La suite après cette publicité

En effet, comme rapporté par RMC, Tottenham ne va pas casser le prêt du joueur auprès du Paris Saint-Germain. Même s’il est peu utilisé, l’international français de 27 ans va donc finir la saison avec les Spurs. Mais nul doute que la Juve reviendra à la charge l’été prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Juventus
Randal Kolo Muani

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Juventus Logo Juventus Turin
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier