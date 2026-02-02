Kolo Muani va rester à Tottenham

Grand habitué des derniers jours du mercato, Randal Kolo Muani ne va finalement pas animer ce lundi 2 février. Alors que la Juventus avait décidé de tenter sa chance, après l’avoir raté cet été, il n’y aura pas de grand chambardement.

En effet, comme rapporté par RMC, Tottenham ne va pas casser le prêt du joueur auprès du Paris Saint-Germain. Même s’il est peu utilisé, l’international français de 27 ans va donc finir la saison avec les Spurs. Mais nul doute que la Juve reviendra à la charge l’été prochain.