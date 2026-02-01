Menu Rechercher
Nice: Galatasaray fait une offre pour Hicham Boudaoui

Auteur d’une CAN plus qu’intéressante avec l’Algérie, Hicham Boudaoui (26 ans) fait l’objet d’une offensive majeure dans les dernières heures du mercato. Selon nos informations, l’OGC Nice a reçu ce matin une offre officielle de la part de Galatasaray. La proposition est la suivante : un prêt payant assorti d’une option d’achat avoisinant les 15 millions d’euros. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux directions pour tenter de trouver un terrain d’entente. Il faut dire que le géant d’Istanbul est déterminé à recruter un milieu de terrain créatif avant la clôture de son marché et n’a plus de temps à perdre.

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, les Turcs ont pensé à Arthur Vermeeren (OM/Leipzig) mais aussi d’autres profils. Galatasaray a donc décidé d’accélérer sur le dossier Boudaoui. Pour le Gym, l’équation est complexe. Sportivement, perdre le "Prince de Béchar" serait un coup dur, tant il est devenu le patron de l’entrejeu (comme vu face au Nigeria ou à la RDC). Mais contractuellement, le joueur est lié jusqu’en 2027. À 18 mois de la fin de son bail et au vu de la situation sportive précaire du club azuréen, une offre totale de 15 M€ représente une opportunité financière difficile à refuser.

